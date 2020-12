Pulizie straordinarie nei luoghi dello shopping per le festività: il piano Amiu attivo fino all'Epifania

Sono partite nella nottata di lunedì 21 dicembre, e andranno avanti fino al 6 gennaio, le pulizie straordinarie dell'Amiu sulle principali vie dello shopping cittadino durante il periodo festivo. L’azienda provvederà al lavaggio e allo spazzamento di numerose strade non solo del centro cittadino ma di tutti i quartieri dove c’è una maggiore concentrazione di esercizi commerciali (via Manzoni, corso Alcide de Gasperi, via Giulio Petroni e il quartiere Madonnella).

Il 23 dicembre, invece, dopo la chiusura dei mercati, a partire dalle ore 19, l’Amiu provvederà a svolgere un servizio straordinario di pulizia di tutte le aree interessate. Per i giorni festivi (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) si ricorda che sarà sempre possibile conferire la frazione di rifiuti indifferenziati dalle ore 12.30 alle 22.30.

I Centri di raccolta resteranno invece chiusi, così come sarà sospesa l'attività delle isole ecologiche itineranti Igenio e del numero verde. Nelle stesse giornate saranno chiusi anche gli uffici start-up, mentre il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta sarà regolarmente svolto senza variazioni di calendario.

Nuovi orari per gli uffici di start-up

"In considerazione della necessità di procedere alla distribuzione delle buste utili alla raccolta porta a porta nei quartieri Marconi/Fesca/San Girolamo, Stanic e San Paolo, l'Amiu ha ricordato che, a partire da lunedì 28 dicembre, sarà chiuso l'ufficio allestito presso la sede della Fratres in piazzetta Eleonora, a San Pio. Contestualmente è stato predisposto un nuovo calendario di apertura degli uffici start-up, come indicato nella tabella seguente: