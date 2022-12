Centri di raccolta aperti anche nei giorni festivi, potenziata la pulizia stradale: ecco il 'Piano Amiu' per il Natale

In occasione delle festività natalizie, Amiu Puglia spa, d’intesa con l’amministrazione comunale e la Polizia Locale, ha organizzato una serie di interventi aggiuntivi, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei commercianti, garantendo, al tempo stesso, il normale svolgimento del servizio quotidiano.

In particolare, domenica 25 dicembre e domenica primo gennaio 2023, sarà possibile richiedere il servizio a chiamata per il conferimento della frazione organica delle utenze non domestiche nei territori coperti dalla raccolta differenziata porta a porta. Per farlo, è necessario prenotare il servizio contattando il numero verde di Amiu Puglia 800 011558, raggiungibile gratuitamente sia da numero fisso sia da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.30 oppure inviando una mail di richiesta all’indirizzo organicondemand@amiupuglia.it.

Il giorno di Natale e lunedì 26 dicembre, il Centro di Raccolta Multimateriale di via Accolti Gil, nella zona industriale, resterà aperto dalle 7 alle 12.30, per accogliere tutti i cittadini baresi che vorranno approfittare delle giornate di festa per conferire i propri rifiuti. Chi sceglierà una di queste due giornate per depositare i rifiuti riceverà un gadget in omaggio.

Da lunedì 12 dicembre ha preso il via il calendario di interventi straordinari predisposti da Amiu Puglia nelle tradizionali strade dello shopping e della movida. L’azienda ha potenziato il servizio 'Bari di pomeriggio', la task force che da qualche anno, dalle 15.30 alle 22, interviene nelle zone particolarmente frequentate della città con dieci operatori, in aggiunta a quelli impegnati nel servizio ordinario, e una spazzatrice pronta in caso di necessità. Un servizio che assicura la presenza di uomini e mezzi 24 ore su 24, lo svuotamento continuo dei cestini, lo spazzamento manuale e quello meccanico.

L’azienda, inoltre, accogliendo la richiesta dell’amministrazione comunale, ha poi potenziato il numero di passaggi eseguiti dagli operatori per la raccolta delle frazioni differenziate nei cassonetti posizionati su tutto il territorio cittadino, con una particolare attenzione a carta e cartoni, il cui consumo aumenta sensibilmente nel periodo natalizio.

"Nelle giornate di festa cerchiamo di non mandare in vacanza il rispetto per l'ambiente e per la città in cui viviamo - ha commentato l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Petruzzelli - Abbiamo la possibilità di utilizzare il centro di raccolta che Amiu manterrà aperto la mattina del 25 e del 26 dicembre in modo da poter conferire tutti i rifiuti o gli imballaggi prodotti nei giorni di festa"

“Da qualche settimana, Amiu Puglia, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha deciso di allungare gli orari di apertura del Centro di Raccolta Multimateriale di viale Accolti Gil fino al pomeriggio inoltrato, estendendola anche alle mattine dei giorni festivi - ha sottolineato il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate - Uno sforzo in più da parte dell’azienda, con lo scopo di offrire ai cittadini maggiori possibilità di conferire i propri rifiuti, anche alla luce degli impegni quotidiani e delle diverse esigenze personali. Chi vorrà essere particolarmente virtuoso, il 25 e il 26 riceverà anche un nostro regalo, come segno di riconoscenza per l’impegno e le buone pratiche, perché la battaglia per la difesa dell'ambiente è comune e deve vederci tutti dalla stessa parte: istituzioni e cittadini, insieme".