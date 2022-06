Nella Breast Unit dell'Istituto Tumori di Bari un pianoforte: "Allevierà l'attesa per pazienti e personale medico". Domani l'inaugurazione

Un pianoforte per allietare pazienti e familiari della Breast Unit dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Lo strumento, donato dal Rotary Club di Bari, sarà inaugurato domani con una cerimonia all'interno dell' Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. È stato acquistato grazie a una raccolta fondi organizzata a dicembre dal Rotary, così da fornire un ausilio anche per il personale sanitario per alleviare l’attesa e le cure e per animare la speranza.

Durante la cerimonia, in programma alle 18, si esibirà la pianista e compositrice Angela Montemurro, e saranno presenti: Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’Istituto, Marcello D'Abbicco, presidente Rotary Club Bari Ovest; Luigi Indennidate, presidente Rotary Club Bitonto - Terre dell'Olio; Michele De Fini, presidente Rotary Club Bari Mediterraneo, e Giuseppe De Fini, Presidente Rotaract Club Bari.

"Infinitamente grato – così il direttore generale Alessandro Delle Donne - ai presidenti e ai soci dei Rotary Club che, oggi, ci fanno dono di questo pianoforte. Si tratta del segno tangibile di un rapporto di stima e generosità che i rotariani, non da oggi, riservano al nostro Istituto e, soprattutto, alle pazienti in cura nella nostra Breast Unit. La musica, linguaggio dell’anima, è da sempre compagna dei giorni passati fra cure, chemioterapie, visite, speranze, paure e, sempre più spesso, guarigioni".