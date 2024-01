Una nuova area giochi per piazza Balenzano, spuntano le recinzioni per i lavori: "Risposta alle richieste di tante famiglie"

Le recinzioni per delimitare l'area interessata dai lavori sono state già posizionate da qualche giorno. In piazza Balenzano gli interventi per la realizzazione di una nuova area giochi sono prossimi alla partenza. "Come previsto in questi casi - spiega a BariToday il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - trattandosi di un bene vincolato, è stata individuata una ditta dotata delle necessarie certificazioni, ed è stato completato l'iter con la Soprintendenza. L'impresa è in attesa degli ultimi materiali, poi il cantiere potrà partire".

Il nuovo playground sarà dotato di più giostrine, tra cui giochi inclusivi e accessibili ai bambini con disabilità, e di un tappeto antitrauma realizzato in un unico blocco, più resistente. "Questa nuova area giochi - aggiunge Leonetti - è stata fortemente voluta dal Municipio I per venire incontro alle tante richieste delle famiglie del quartiere Madonnella, in questa zona sprovvisto di uno spazio ludico. Di certo la realizzazione del nuovo playground è una buona notizia per il quartiere". La nuova area giochi prenderà il posto di quella, più piccola, un tempo presente sulla piazza, in corrispondenza della scuola Regina Margherita. "Abbiamo deciso di spostare il playground dal lato opposto per renderlo più visibile anche dalla strada principale, in modo da renderlo il più possibile utilizzato, e anche per evitare la presenza di alberi che avrebbero potuto creare problemi".

La realizzazione del nuovo spazio ludico in piazza Balenzano va ad aggiungersi, per il giardino del quartiere Madonnella, ad altri lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione, conclusi nei mesi scorsi, con l'installazione di lampade a led. "Per quanto riguarda la realizzazione o la riqualificazione di playground sul territorio del Municipio I - ricorda Leonetti - ci sono altri due cantieri in corso: in via Conenna, a Sant'Anna, e in via Gentile".