Inaugurata la nuova area giochi di piazza Balenzano a Bari: "Riqualificata area frequentata dai più piccoli"

E' stata inaugurata la nuova area ludica ultimata nel giardino di piazza Balenzano, nel quartiere Madonnella di Bari. All'inaugurazione, questa mattina, sono intervenuti l'assessore comunale ai Lavori pubblici Nicola Mele e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti. Lo spazio pubblico attrezzato per più piccoli è stato allestito nella zona nord del giardino nell’ambito dell’accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche, cofinanziato con “contributo statale” assegnato al Comune di Bari. I lavori, per un importo pari a 45mila euro, hanno riguardato lo smantellamento delle vecchie attrezzature ludiche (due giochi a molla nella zona a sud), con il ripristino dello stato originario dei luoghi, e la realizzazione di un nuovo parco giochi nell’area a nord del giardino, ritenuta maggiormente idonea in base a valutazioni tecniche, attraverso la posa di circa 65 mq di superficie antitrauma drenante sulla pavimentazione esistente e l’installazione di nuovi giochi.

La nuova area ludica si compone di un gioco a torre con doppio scivolo, un’altalena con cesto rotostampato e un gioco a molla e da un gioco tipo “campana” verniciato sulla pavimentazione esistente: uno spazio pensato in particolare per bambini di età compresa tra 2 e 6 anni, anche considerata la presenza della scuola comunale per l’infanzia Regina Margherita. “La riqualificazione dell’area in piazza Balenzano - ha dichiarato Nicola Mele -risponde alle esigenze manifestate dalla comunità e restituisce uno spazio, attrezzato con giochi che rispondono ai requisiti di fruibilità, sicurezza e inclusività, particolarmente adatto ai bambini della fascia 2-6 anni ma che potrà costituire anche un luogo dove incontrarsi e passare il tempo libero, un luogo di qualità e di valenza sociale. Il momento dell’inaugurazione è sempre il più emozionante perché, dopo un iter più o meno lungo e grazie al lavoro dei tecnici del Comune e delle maestranze, finalmente si raggiunge l’obiettivo che è quello di consegnare l’opera ai cittadini affinché ne possano fruire".

“Questo intervento è stato fortemente richiesto dalle tante famiglie che frequentano questo spazio urbano e che da sempre evidenziano la carenza di aree per i più piccoli in questa zona del quartiere - ha commentato Lorenzo Leonetti -. Oltre ai tre giochi e alla pavimentazione antitrauma, nel corso dei lavori sono state sostituite tutte le vecchie lampade con nuove lampade a led, più efficienti e sostenibili. Le aree ludiche sono fondamentali non solo per far divertire i nostri bambini ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all'aria aperta. Continuiamo a lavorare per questo obiettivo”.