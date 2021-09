Accesa la nuova fontana di piazza Disfida di Barletta: "Deterrente anche per chi gioca a pallone nell'area pedonale"

L'assessore Galasso: "Al momento è programmata per funzionare dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 22, mentre sarà spenta negli orari notturni per evitare che il rumore prodotto dall’acqua possa arrecare disturbo ai residenti"

E' stata arrivata la nuova fontana artistica a pavimento realizzata in piazza Disfida di Barletta nel quartiere Libertà di Bari. Per il funzionamento è stato necessario attendere l’attivazione di un’utenza elettrica dedicata per il funzionamento dell’impianto di pompaggio dell’acqua. La fontana è dotata di un anemometro, un dispositivo che registra la presenza di vento e che, in caso di forti raffiche, mette in pausa la funzionalità della fontana.

“Finalmente, anche da un punto vista estetico, l’intervento di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Disfida di Barletta è completo - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso -. Al momento la fontana è programmata per funzionare dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 22, mentre sarà spenta negli orari notturni per evitare che il rumore prodotto dall’acqua possa arrecare disturbo ai residenti. Ovviamente ci riserviamo di modificare gli orari in relazione alle esigenze espresse. Con il funzionamento della fontana ci auguriamo anche di porre rimedio ad una fruizione scorretta della piazza, che spesso viene trasformata in campo di gioco, con forte disagio per i residenti, attraverso l’uso improprio dell’area in cui sono allocati gli ugelli della fontana, circostanza che da oggi non sarà più possibile”.