Lavori di piazza Redentore in dirittura d'arrivo: l'inaugurazione tra pochi giorni, intanto ci sono già le giostrine

Manca davvero poco alla riapertura di piazza del Redentore, nel quartiere Libertà: sono ormai in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione dello spazio, cominciati ad aprile 2019. Un anno e qualche mese di cantiere, intervallato dalla pausa lockdown, per restituire ai cittadini un'area totalmente rinnovata e molto più adatta al passeggio e più sicura anche per i bambini della vicina scuola e dell'Oratorio Redentore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni sono state installate le giostrine che saranno utilizzate dai bambini: "Le giostre - scrive il sindaco Antonio Decaro su Facebook - al posto delle automobili. Tra qualche giorno inaugureremo questo nuovo spazio, completamente riqualificato, dove potremo goderci le calde serate estive".