Piazza Redentore pedonale, "sicurezza inesistente, aiuole e alberi secchi e pavimentazione scivolosa"

"Sicurezza inesistente con auto e moto" che percorrono l'area pedonale, "pavimentazione lesionata e scivolosa", "telecamere mai installate oltre quelle già esistenti":sono alcune delle criticità evidenziate da Fratelli d'Italia in seguito ad un sopralluogo in piazza Redentore, al Libertà, effettuato dal referente di quartiere, Luca Bratta, con i vicecoordinatori cittadini Sergio Fanelli e Antonella Lella, "in seguito a innumerevoli segnalazioni".

I tre referenti del partito segnalano inoltre alberi e aiuole rinsecchiti o privi di manutenzione, un impianto di irrigazione "rotto, mai usato o quasi" e un "dissuasore semi-automatico non funzionante". "Tutto questo scempio - concludono - sarà portato all’attenzione del consiglio comunale, i cittadini baresi meritano rispetto e soprattutto spiegazioni sulla gestione economica dei fondi (Piano Periferie 2016)".