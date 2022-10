In piazza Umberto si spezza un'altra pianta. Il Comitato: "Salvaguardare il verde al più presto"

Un albero si è spezzato in piazza Umberto, senza provocare, per fortuna, conseguenze sui passanti che affollano il giardino nel cuore di Bari. L'episodio si è verificato nelle vicinanze della palazzina ex Goccia del Latte. A darne notizia, con un post su Facebook, è proprio il Comitato di Piazza Umberto che, attraverso un post, denuncia ancora una volta lo stato di degrado dell'area.

E' "l'ennesimo appello - scrive il Comitato su Facebook - rivolto alla Pubblica amministrazione affinché si adoperi con esperti botanici a salvaguardare piante e alberi e si arrivi al più presto al restauro dei giardini della nostra Piazza Umberto".

"Non è la prima pianta che si ammala negli ultimi tempi - dice a BariToday il presidente del Comitato, Lorenzo Scarcelli -. L'anno scorso è accaduto ad altri alberi e attualmente ci sono piante in cattive condizioni. Qui ce ne sono 430 da tutelare. E' stata una fortuna che un altro albero abbia fermato la caduta. Due settimane fa si era spezzato un altro ramo dal lato di via Andrea da Bari. Serve agire per salvaguardare il verde anche perchè in questa piazza ci sono piante rare e palme alte".