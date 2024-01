L'attesa senza fine di piazza Umberto e una riqualificazione necessaria: "Obiettivo cantieri entro la fine dell'anno"

L'obiettivo è di cominciare i cantieri entro la fine dell'anno, per dare il via a una riqualificazione attesa da troppo tempo. Piazza Umberto, cuore del centro Murattiano di Bari, giardino storico e biglietto da visita per tanti turisti che scoprono la città, necessita di un restyling che possa non solo far tornare l'area verde al vecchio splendore, ma soprattutto dare risposte ai residenti che fanno i conti, quotidianamente, con incuria, degrado e scarsa sicurezza tra risse e spaccio di droga.

Tra varie peripezie giudiziarie e progettuali, la vicenda sembrava essersi sbloccata, ma la burocrazia e l'aumento dei costi, soprattutto quelli delle materie prime, hanno causato ulteriori ritardi. L'importo previsto per il progetto complessivo è così lievitato, nei mesi scorsi, a 4 milioni di euro: "Stiamo cercando - spiega a BariToday Claudio Laricchia, dirigente Lavori Pubblici del Comune di Bari - di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dopo aver approvato il preliminare".

Le somme per realizzare l'intervento dovrebbero essere individuate attraverso la programmazione Pon Metro 2024-2027. Il traguardo per l'avvio dei cantieri, se non vi saranno intoppi, dovrebbe essere l'ultimo trimestre del 2024. Il progetto mira a valorizzare un gioiello della città di Bari fin troppo trascurato: "Siamo molto vincolati per i giardini storici - prosegue Laricchia - e il restyling sarà molto rispettoso dell'attuale assetto della piazza". L'intervento, che non riguarderà l'asse centrale (già riqualificato ai tempi dei lavori per la nuova via Sparano), vedrà la rimozione dell'attuale pavimentazione di asfalto con l'apposizione di una nuova, simile a quella utilizzata per i giardini Isabella D'Aragona a due passi dal Castello Svevo. Vi sarà il rispetto assoluto delle piantumazioni esistenti. Saranno adoperati materiali di pregio per rifare arredi e altre zone del giardino e verranno installati nuovi impianti di videosorveglianza. Verrà rinnovato anche il sistema d'illuminazioe. Al posto dell'attuale blocco-bagni vi sarà, infine un play-bar con area giochi per bambini e punto ristoro. Previsto anche il rifacimento dei marciapiedi attorno a piazza Umberto.

Nei prossimi mesi dovrebbero essere ultimate le due progettazioni nel rispetto anche delle richieste pervenute dalla Soprintendenza. I fondi, spiegano dal Comune, sarebbero "già presenti" con una modalità di affidamento diretto ai Comune e sarà richiesta, attraverso lo Staff Autorità Urbana, l'ammissione a finanziamento dell'opera, conforme e compatibile con gli obiettivi del Pon. I cittadini della zona aspettano e sperano che, questa volta, non vi siano ulteriori intoppi sulla strada di una riqualificazione necessaria e non più rinviabile.