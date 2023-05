Piazza Umberto a Bari e la riqualificazione attesa dai residenti: "Siamo ancora al palo". Il Comune al lavoro sul progetto definitivo

Turisti passeggiano lungo il viale principale e i giardini di piazza Umberto a Bari, per recarsi in un hotel, alla stazione, o semplicemente per cercare un aperitivo o un negozio dove fare shopping: la grande area verde simbolo del Murattiano è uno snodo fondamentale del centro cittadino, sempre più cruciale in una città che accoglie ormai visitatori da tutto il mondo ed è sempre più orientata a questo tipo di politica di sviluppo.

Un 'centro nevralgico', però, solo di transito, spesso anche teatro di spaccio e di degrado tra immondizia e rifiuti che mettono in difficoltà gli operatori dell'Amiu impegnati a mantenere un decoro continuo nonostante l'inciviltà di alcuni. Al di là di panchine, qualche giostrina e iniziative estemporanee (come il Villaggio di Babbo Natale durante il mese di dicembre) piazza Umberto resta, paradossalmente, ai margini rispetto ad altre aree della città.

A che punto è la riqualificazione di piazza Umberto a Bari

Da anni si parla di una sua riqualificazione ma tra intoppi burocratici e progetti ancora in corso, il rinnovo della piazza resta nel libro dei sogni in uno dei pochi casi ancora 'irrisolti' del centro di Bari. Di fatto, la riqualificazione di via Sparano ha consentito un ripensamento dell'asse centrale del giardino, con la rimozione dei vasconi di piante e l'installazione di pavimentazione e luci. Per il resto della piazza si è arrivati, invece, fino al Consiglio di Stato dopo un lungo iter burocratico e di giustizia amministrativa. Inizialmente inserito nella riqualificazione complessiva di via Sparano, il cui concorso di idee era stato aggiudicato nel 2006, la nuova piazza Umberto fu stralciata da questa progettazione, nel 2009, per una non sufficiente disponibilità finanziaria del Comune. Palazzo di Città nel 2016 ne assegnò una nuova a un altro gruppo di professionisti. Da lì si scatenò un confronto legale da parte di chi aveva vinto il concorso in precedenza, con approdo finale al Consiglio di Stato: quest'ultimo nel 2019 diede ragione al Comune, sbloccando di fatto tutta la vicenda.

In quattro anni, però, tra interlocuzioni con la Soprintendenza e le prime fasi di studio e redazione degli elaborati, non si è ancora arrivati a cantierizzare l'opera. Allo stato attuale, spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, "si è alla fase della progettazione definitiva. In un contesto dove gli uffici lavorano alacremente per gestire le opere finanziate con il Pnrr, per la piazza abbiamo tempi diversi. Stiamo andando avanti e non ci aspettiamo particolari intoppi per i prossimi mesi".

Il progettazione definitiva sarà al vaglio della Soprintendenza per la scelta di elementi importanti per caratterizzare la storicità della piazza, come arredi e corpi illuminanti. La piazza sarà rinnovata per quanto riguarda la pavimentazione (con la rimozione dell'attuale asfalto), gli impianti irrigui e i servizi, Vi saranno inoltre piantumazioni e riqualificazioni dei marciapiedi. Al posto dell'attuale blocco dedicato ai bagni vi sarà un 'play-bar' con un'area ludica per i bambini e spazi per il ristoro. Un intervento da 4 milioni di euro che il Comune sperava di portare in gara entro il 2022 in modo da avviare le lavorazioni quest'anno. Le tempistiche, però, si sono dilatate. Uno slittamento che non è piaciuto di residenti che da tempo chiedono a gran voce di riqualificare il grande giardino: "Da parte nostra - dice il presidente del Comitato di piazza Umberto, Lorenzo Scarcelli - ci piacerebbe che gli impegni venissero mantenuti. Anni fa avevamo avviato un percorso partecipato. In fondo non capiamo come mai altrove siano stati realizzati progetti e qui si resti ancora al palo".

Per Scarcelli è fondamentale che piazza Umberto "sia armonizzata con il resto del centro storico. E' un monumento e deve essere valorizzata in un'ottica di turismo che non sia quello mordi e fuggi ma punti alla cultura. In questo senso chiediamo da anni che la palazzina dell'ex Goccia del Latte possa diventare la sede di un caffè letterario, proprio per valorizzare al meglio la piazza". Allo stato attuale, però, restano i problemi di un'area spesso nel degrado: "Negli ultimi tempi c'è stato un aumento - dice Scarcelli - dei pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine ma diverse questioni restano ancora lì, per non parlare dell'immondizia e di chi lascia rifiuti come ad esempio cassette piene di bottiglie di bevande, resti di lavorazioni edilizie, materassi e mobili". Piccoli esempi dei residenti che fanno sembrare piazza Umberto più simile a un 'buco nero' del Murattiano anzichè a un giardino cuore pulsante della Bari turistica.