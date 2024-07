"Lecci sempre più secchi, intervenire subito", l'allarme dei cittadini per il giardino di piazza Umberto

Il Comitato di piazza Umberto chiede interventi urgenti per risolvere la situazione riguardante gli storici lecci che adornano lo storico giardino del centro di Bari. Le piante, spiega il presidente del Comitato, Lorenzo Scarcelli, stanno diventando sempre più "secche". Di qui l'appello al Comune affinchè si possa agire al più presto, per salvaguardare il giardino simbolo di una delle zone più belle della città, in attesa di un restyling totale atteso ormai da troppo tempo.

"Facciamo gli auguri al nuovo sindaco - dice Scarcelli - e siamo fiduciosi di un intervento a favore del verde della piazza. Siamo nell'urgenza più totale prima dell'ecatombe".