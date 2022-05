In piazzetta dei Papi arriva il prato, Decaro: "Abbiamo aspettato parecchio, area sarà più accogliente per famiglie"

Arriva il prato in piazzetta dei Papi, nel quartiere Poggiofranco a Bari: dopo una lunga attesa è stato così completata l'ultima parte della riqualificazione dell'area, cominciata anni fa.

A darne l'annuncio, in un post su facebook, è il sindaco Antonio Decaro: "Stasera le famiglie che andranno a trascorrere qualche ora libera in piazzetta dei Papi troveranno una sorpresa - ha scritto il primo cittadino -. Gli operai stanno completando la riqualificazione con il prato e le piante nelle aiuole. Lo so, abbiamo dovuto aspettare parecchio tempo e mi dispiace, ma oggi, finalmente, questa piazza è più accogliente in vista delle serate estive. Ora prendiamocene cura tutti insieme" conclude Decaro.