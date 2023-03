Piero Bagnardi tra i finalisti del Festival della Comicità Italiana 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il giovane attore barese Piero Bagnardi è tra i finalisti del "Festival della Comicità Italiana 2023" uno dei più prestigiosi e importanti rassegne sulla comicità made in Italy. Provenienti da nord a sud, Bagnardi è l'unico pugliese presente tra i finalisti. Ideatore del festival e direttore artistico è Riccardo Benini che insieme a Gabriele Cirilli curano la macchina organizzativa. Questo festival ha visto nel corso degli anni la partecipazione di talentuosi comici che successivamente nel tempo si sono imposti al grande pubblico nazionale. Appuntamento sabato 15 aprile presso il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia (Modena), ore 21. Una grande soddisfazione personale e professionale per Bagnardi, dopo la selezione nella scuola di alta formazione "La Factory" e l'imminente progetto web che sta per partire.