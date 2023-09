Una corsa solidale dedicata ai piccoli pazienti oncologici, a Bari torna la 'Pigiama Run'

Una corsa in pigiama per raccogliere fondi in favore dei piccoli pazienti colpiti da gravi patologie. È questo l'obiettivo della 'Pigiama Run', la corsa e camminata in pigiama organizzata dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) a sostegno dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. A Bari, l’edizione 2023 della Pigiama Run, la seconda dopo quella dello scorso anno, si svolgerà venerdì 15 settembre nel parco 2 Giugno, con inizio alle 18.

La 'Pigiama Run' sarà una corsa non competitiva di circa 5 Km: l’iscrizione prevede un costo di 15 euro che saranno devoluti alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici. Dalle ore 17.15 sarà aperto un village su viale Einaudi dove saranno distribuiti i pacchi gara agli iscritti, ci sarà animazione, musica e sport di squadra per i più piccoli. È possibile iscriversi alla corsa sul portale www.pigiamarun.it, recandosi nella sede Lilt di Bari, in corso Italia 187, fino al 14 settembre nei negozi Decathlon, sponsor tecnico della manifestazione, di Bari e Casamassima o direttamente prima dell’inizio della corsa nel village allestito a parco 2 Giugno.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dalla presidente della Lilt Città Metropolitana di Bari Marisa Cataldo, dal vicepresidente della Lilt Città Metropolitana di Bari Francesco Favuzzi, dal comandante della Brigata Pinerolo Paolo Sandri (in collegamento da remoto) e da Nicola Santoro, direttore dell’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

"Correre in pigiama vuol essere un segno di forte vicinanza a chi il pigiama è costretto a indossarlo ogni giorno perché vive la quotidianità all’interno di un ospedale - ha detto l'assessore Pietro Petruzzelli - Noi vogliamo farlo con gioia raccogliendo risorse che attraverso la Lilt verranno utilizzate per migliorare le condizioni dei piccoli pazienti oncologici. L’invito che sento di rivolgere a tutti i baresi è quindi quello di iscriversi alla Pigiama Run anche se dovessero scegliere di non correre per sostenere con generosità e partecipazione una causa importante".

"Pigiama Run 2023 è una iniziativa della Lilt nazionale, presieduta dal nostro concittadino il professor Francesco Schittulli, per far battere i nostri cuori vicino a quello dei piccoli guerrieri che lottano contro il cancro e per dare sostegno alle loro famiglie - ha dichiarato la presidente Lilt Bari, Marisa Cataldo - Con questa seconda edizione la famiglia Lilt di Bari prosegue la sua mission di prevenzione terziaria, ma anche quella primaria, con l’attività fisica, fondamentale per un corretto stile di vita. Insomma, la pigiama Run è un appuntamento che fa bene a tutti. Quest’anno abbiamo arricchito il programma degli eventi collaterali con l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccini nella gioia del donare".

"Negli anni settanta la percentuale di guarigione dei bambini malati di tumore era del 20% - ha spiegato il dottor Nicola Santoro - Oggi, grazie al continuo miglioramento delle cure, il 75-80% dei piccoli pazienti onco-ematologici riesce e guarire e a condurre una vita soddisfacente. Tutto questo accade grazie ai progressi della medicina e al sistema sanitario pubblico che, al di là delle polemiche, è tra i migliori al mondo. Ma è merito anche delle donazioni e della attività di associazioni come la Lilt che ci affiancano con iniziative come la Pigiama Run, anche a sostegno delle famiglie che portano i propri figli a curarsi da noi, dalle regioni limitrofe".

"Siamo davvero onorati di partecipare attivamente anche quest’anno alla Pigiama Run - ha concluso il Comandante Paolo Sandri - Ancora una volta il lavoro sinergico di organizzazioni eterogenee tra loro ha garantito il successo di questo evento a dimostrazione che insieme si vince sempre. Ed è proprio 'insieme' il messaggio che noi abbracciamo. Insieme dobbiamo garantire a questi bambini e alle loro famiglie un futuro di vita. Ringrazio la Lilt, con la quale collaboriamo ormai da qualche anno e con la quale abbiamo organizzato numerose attività finalizzate alla tutela della salute, per averci coinvolti come partner nell’organizzazione della Pigiama Run".