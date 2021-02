Morto di Covid in Malawi il missionario barese Pino Giannini: "Una vita dedicata ai poveri"

Il cordoglio del sindaco di Grumo Minenna: "La vita ha senso quando è spesa per l'altro. Non si finisce mai di dare agli altri, e questo Padre Pino ce lo ha dimostrato"

Lutto tra i missionari comboniani: è morto in Malawi Pino Giannini, religioso originario di Grumo Appula, Bari. Giannini è deceduto a causa del coronavirus. A dare notizia del decesso è il sindaco di grumo, Michele Minenna.

"Una vita dedicata ai poveri - scrive Minenna sui social - ci ha insegnato molto ogni volta che rientrava a Grumo portandoci la sua testimonianza di fede, di servizio e amore per il prossimo. La vita - conclude Minenna - ha senso quando è spesa per l'altro. Non si finisce mai di dare agli altri, e questo Padre Pino ce lo ha dimostrato".

(Foto Comboni.org)