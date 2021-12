Niente show di Capodanno da Bari per Pio e Amedeo: salta anche la partecipazione dei due comici

Dopo Al Bano, salta anche la partecipazione di Pio e Amedeo al 'Capodanno in musica' in diretta domani sera dal teatro Petruzzelli. Se il cantante pugliese aveva annunciato su Instagram la sua assenza causata dall'essere risultato positivo al Covid, anche il forfait dei due comici sarebbe legato al virus. Secondo indiscrezioni, infatti, uno dei due sarebbe in quarantena.

Per quanto riguarda il cast dei cantanti, gli artisti confermati sono Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade, a cui si sono aggiunti Ermal Meta, Tiromancino a Fabio Rovazzi. Assenti invece "per motivi precauzionali", come riporta l'Ansa, Michele Zarrillo e Andrea Damante.