Il week-end è aperto dai temporali nel Barese: sabato scatta allerta meteo gialla

Il week-end parte con il maltempo nel Barese: a partire dalle 8 di sabato scatterà l'allerta meteo, come ricordato alla Protezione civile, gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali anche nella Puglia centrale adriatica.

Per le successive 12 ore, quindi, sono previste "previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico e settore centrale della puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, da isolate a sparse sul resto del territorio con quantitativi cumulati deboli".

La giornata di domani sarà caratterizzata anche da forti raffiche di vento, che determineranno un'allerta meteo gialla dalle prime ore del 2 gennaio "e per le successive 24-36 ore" si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile