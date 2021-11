Piogge e temperature in calo, inizio settimana col maltempo sulla Puglia. Nuova allerta 'gialla' per il vento forte

Nuvole, pioggia, vento forte e temperature decisamente in discesa rispetto ai giorni scorsi: è un inizio di settimana all'insegna del maltempo in Puglia. Ancora per le prossime ore, sono previste precipitazioni (in particolare nella notte), mentre un miglioramento dovrebbe arrivare già domani.

Resterà ancora il vento forte, insieme a temperature più basse. A partire dalle 20 di questa sera, e per le successive 22 ore, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo con 'allerta gialla' per vento forte su tutta la Puglia: sono previsti "venti inizialmente forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale".

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 30 novembre, ecco le previsioni di 3bmeteo.com: "A Bari domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1083m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso".