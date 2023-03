Un nuovo auditorium e un centro civico a Japigia: al via i cantieri, lavori completati entro 18 mesi

Hanno preso il via i lavori, nel quartiere Japigia di Bari, per la realizzazione di un centro civico di quartiere e di un piccolo auditorium nell'area di via Pascazio, una trasferta di via Loiacono, a pochi passi dal Comando della Polizia Locale. Entrambe le opere rientrano nell'ambito delle urbanizzazioni secondarie del Pirp Japigia, il piano di riqualificazione edilizia che ha consentito la costruzione di palazzi e altre aree pubbliche nel quartiere.

Il centro civico, si svilupperà su un solo piano su un’area di circa 300 mq, mentre l’auditorium, con 237 posti a sedere, sarà realizzato su una superficie di circa 400 mq. Gli immobili saranno dotati di tutti gli impianti necessari, compresi quelli di riscaldamento/raffreddamento, che nel caso dell’auditorium sarà di tipo bioclimatico in grado di mantenere all’interno condizioni climatiche ottimali per il pubblico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, circa 1.600 mq saranno attrezzati a verde, con 1.200 mq di prato in macroterma, la salvaguardia del carrubo e dei due ulivi esistenti e la messa a dimora di nuove piante e arbusti. Per la manutenzione del verde è previsto anche un sistema di recupero e riutilizzo delle acque piovane .L’importo complessivo degli interventi, la cui esecuzione è stimata in diciotto mesi, ammonta a 2 milioni e 218mila euro.

“L’avvio di questi lavori - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso - rappresenta un ulteriore passo avanti per il completamento delle previsioni del Pirp con riferimento, in questo caso, alle opere di urbanizzazione secondaria a carico del soggetto attuatore, con l’avvenuta realizzazione del parco di via Troisi, della palestra della scuola Verga e dei cantieri su via Caldarola, l’ultimo dei quali per la pista ciclabile, e con i lavori in corso per la piazza giardino di fronte al nuovo Palazzo della Regione Puglia”.