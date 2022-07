A Modugno la chicane delle polemiche per la pista ciclabile, le Fal: "Errore sarà corretto presto"

Una 's' tra le polemiche: è la contestata chicane della nuova pista ciclabile in corso di realizzazione sotto un cavalcavia di Modugno con le Fal, le cui foto hanno fatto il giro del web tra commenti ironici e critiche.

Ad intervenire, con una nota, è il direttore generale delle Fal, Matteo Colamussi: "Ringrazio i cittadini di Modugno - spiega - perché la loro velocità nel documentare sui social un errore nel tracciato della nuova pista ciclabile che stiamo realizzando a ridosso della stazione, ci ha consentito di intervenire subito con la ditta appaltatrice e di far correggere l’errore materiale nell’esecuzione delle strisce”.

“Alcune curve sul tracciato sono indispensabili e sono previste anche nel progetto originario – aggiunfe Colamussi – perché la pista deve tener conto del pilastro del ponte e dei pozzi di areazione della galleria, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Abbiamo immediatamente contattato la ditta che sta eseguendo i lavori, che sta già provvedendo a correggere l’errore di tracciamento e a ridisegnare la pista. Al netto della facile ironia e della sterile polemica di qualcuno, ci fa piacere che i cittadini di Modugno seguano con tanto interesse il grande lavoro che stiamo portando avanti per la riqualificazione urbana dell’intera area, grazie alla sinergia con il Sindaco Nicola Bonasia. Dopo l’interramento dei binari e della stazione, stiamo lavorando per realizzare parcheggi per auto, aree giochi per bambini e per cani. Inoltre – aggiunge Colamussi – nel II stralcio dei lavori (finanziato con il Pnrr e che partirà nel 2023) il cavalcavia sarà abbattuto, come previsto dal protocollo d’intesa tra Comune di Modugno e Fal, e la pista sarà ridisegnata. L’abbattimento del cavalcavia, insieme con la realizzazione delle nuove condotte fognarie e dei parcheggi, l’allargamento delle vecchie sedi stradali e la riqualificazione dell’intera area, rientra tra le opere aggiuntive che Fal si è impegnata a realizzare nel protocollo d’intesa sottoscritto" conclude Colamussi.