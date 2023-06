Tre maxischermi allo stadio San Nicola per la finale d'andata tra Cagliari e Bari: biglietto d'ingresso a 5 euro

Tre maxischermi per assistere, tifando dalla curva Nord dello stadio San Nicola, alla gara d'andata in Sardegna della finale play-off di Serie B tra Cagliari e Bari, in programma giovedì 8 alle 20.30: è quanto approntato dalla società biancorossa in collaborazione con Pugliapromozione per consentire ai supporter dei Galletti di assistere al primo atto della sfida decisiva per la promozione in A che vedrà la gara di ritorno domenica proprio al San Nicola dove c'è già il tutto esaurito. Già lo scorso anno, in occasione del match decisivo per la matematica vittoria nel campionato di Serie C, il club allestì maxischermi di fronte la curva Nord.

Il costo del biglietto sarà di 5 euro più 1 di prevendita. Quindicimila in tutto i tagliandi a disposizione a partire dalle 10 di mercoledì 7 giugno online sul sito sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e nell'Ssc Bari Official Store Cavour. L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 18:00 di giovedi dai varchi 5-6-10-11.

I bambini, spiega la Ssc Bari in una nota, "possono entrare gratis fino a 5 anni non compiuti, purché stiano in braccio al genitore e non occupino un posto. Diversamente sarà necessario acquistare un biglietto per assicurare un posto a sedere. Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su. Per tutti i bambini, anche sotto i 5 anni, è necessario portare con sé almeno la tessera sanitaria per accedere". La tariffa è unica e non è previsto alcun biglietto ridotto. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario fornire un documento di riconoscimento con foto (patente, passaporto o carta d’identità in corso di validità, originale o fotocopia), Non è consentito il cambio utilizzatore e il titolo d'ingresso non è rimborsabile.

Un'idea, quella del maxischermo al San Nicola, partorita immediatamente dopo il successo del 2 giugno contro il Südtirol e sollecitata dall'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, resa possibile grazie all'impegno di Pugliapromozione e della Ssc Bari. Un'iniziativa alla quale, invece, non dovrebbe seguire (salvo sorprese) quella di un maxischermo in piazza per la finale di ritorno. Difficile, spiegano da Palazzo di Città, garantire un servizio d'ordine adeguato poiché è già necessaria una massiccia presenza delle Forze dell'Ordine nell'area dello stadio San Nicola per la gara in programma alle 20.30.