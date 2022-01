Passeggiare raccogliendo rifiuti, dal Barese l'impegno dei volontari di 'Vieni con me': "Un invito aperto a tutti"

Passeggiare o correre raccogliendo rifiuti: una pratica, quella del 'plogging', sempre più diffusa, che unisce lo sport all'attenzione per l'ambiente. Un'attività già da da un paio d'anni messa in pratica, nel Barese, dal gruppo 'Vieni con me'. Tra Triggiano e i Comuni vicini, i volontari organizzano giornate di raccolta per "liberare l’ambiente dai rifiuti abbandonati in discariche abusive, lungo i fossi e le piazzole delle strade, in città, sui percorsi trekking, nei boschi o sulle spiagge".

A raccontare lo spirito del gruppo è la sua referente, Porzia Lagattolla: "Questi due anni di pandemia ci hanno bloccati in casa, ci hanno fatto riscoprire i nostri territori, sempre più gente si è avvicinata alla camminata o alla corsa sportiva e sempre più persone si sono organizzate in gruppi per questa meravigliosa attività all’aria aperta che unisce lo sport ad un’attività che fa bene a noi, all’ambiente e a tutti, anche quelli che non si muovono. Quello che vorremo trasmettere è un messaggio di unione, pace, divertimento e speranza, per l'ambiente e per il nostro futuro, siamo pronti a dare il buon esempio, sperando di poter raccogliere sempre più adesioni verso questa utile e nuova pratica sportiva".

Intanto, l'impegno condiviso con altri cittadini attivi in giro per l'Italia, che ha portato, come spiega la referente del gruppo, Porzia Lagattolla, al progetto di un tour nazionale: "Da una nostra idea, condivisa con altri piccoli gruppi sparsi in tutta Italia, sta per partire il primo Giro d'Italia di Plogging che vedrà coinvolte migliaia di persone nella prima, più lunga e grande iniziativa ambientale che unirà e legherà tutta Italia per tutto l'anno, partendo da Pordenone domenica 23 gennaio, per finire a Cagliari domenica 27 novembre 2022. Più di 45 tappe in altrettante città, in più di 45 domeniche con più di 50 gruppi coinvolti". In provincia di Bari, l'appuntamento, che vedrà appunto coinvolto il gruppo 'Vieni con me', è per il 2 ottobre 2022.

L'invito a partecipare, naturalmente, è esteso a tutti: "Siamo convinti che le cose spontanee che partono dal basso, da semplici cittadini, debbano essere promosse e sostenute con vigore", dice Lagattola invitando chi fosse interessato all'iniziativa a visitare la pagina Facebook Giro Italia Plogging 2022 e ad unirsi al gruppo.