Presentato il nuovo vaporizzatore di tabacco Ploom S della Jti: "Esperienza innovativa e autentica"

Un "prodotto innovativo, di design e a potenziale rischio ridotto per i consumatori" per un mercato in continua evoluzione: è stato presentato stamane, in anteprima e con un evento virtuale, Ploom S, il nuovo vaporizzatore di tabacco ideato dalla Jti (Japan Tobacco International). Il nuovo dispositivo sarà in vendita, dal 3 novembre, a Bari, Foggia e Palermo, in anticipo rispetto al lancio in tutta Italia, uno dei mercati nazionali, assieme al Regno Unito, in cui Ploom S sarà già disponibile.

"Per Jti - ha spiegato il presidente e ad di Japan Tobacco International Italia, Gian Luigi Cervesato - è un giorno molto importante considerando che ci avviciniamo al mercato italiano di riscaldatori del tabacco. Le tecnologie stanno cambiando le nostre abitudini e stanno avendo un impatto sempre più forte sulle esperienze dei consumatori. Abbiamo investito a livello globale 2 miliardi di dollari per sviluppare prodotti a potenziale rischio ridotto. L'obiettivo è ampliare l'offerta dei consumatori".

"Dal 2016 in Italia - ha sottolineato Cervesato - il mercato dei prodotti di nuova generazione è passato da 350 milioni a quasi 2 miliardi di oggi. E' un forte segnale da parte dei consumatori italiani che apprezzano e chiedono la possiblità di scegliere. Già due anni fa abbiamo lanciato la sigaretta elettronica Logic Compact. L'Italia, assieme al Regno Unito, è uno dei primi mercati per Ploom, con un potenziale di 2 milioni di consumatori".

A illustrare le caratteristiche del prodotto ci ha pensato Giacomo Merli, direttore marketing Jti Italia: "La sigaretta elettronica vaporizza liquidi aromatizzati. Il riscaldatore offre invece un'esperienza più autentica e riscalda una stick simile alla sigaretta tradizionale. La facilità di utilizzo dei dispositivi sta migliorando nel tempo con potenziali rischi ridotti per la salute. L'esclusiva miscela acrivblend e riscaldamento heatflow fanno di Ploom S un'alternativa con ottima esperienza di gusto. Puntiamo sull'elemento di piacere cercando di eliminare i rischi per la salute".

Saranno in vendita 4 diverse tipologie di stick (bronze, gold, green e purple) a marchio Camel e in vendita a 4 euro: la 'sigaretta' è composta da un mix di tabacco microtrinciato con quello tagliato finemente Con una sola ricarica si potranno effettuare 20 sessioni: "in questo modo - aggiunge Merli - massimizziamo il sapore. Il sistema scalda lo stick in una camera di calore a 235 gradi. In questo modo si evita l'odore del fumo e non c'è nessun residuo". Tre le colorazioni del dispositivo a disposizione, oro, argento e nero. L'esperienza, dopo una pressione di 20 secondi sull'interruttore, può durare anche 4 minuti e mezzo, mentre la massima intensità la porterà a 4 minuti.

Ploom S sarà lanciato in anticipo in Puglia e Sicilia, in particolare nelle tabaccherie e attraverso corner nei centri commerciali. Sarà possibile anche acquistarlo online ma solo in queste regioni: "Si tratta di due regioni - ha sottolineato ancora Merli - che hanno da sempre grande ricettività verso le novità tecnologiche del settore. Questo, ovviamente è solo l'inizio e arriveremo con altre innovazioni sul mercato per dare la possibilità ai consumatori di scegliere".