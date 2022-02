Panchine e nuove luci, a Poggiofranco si estende il giardino di viale Kennedy. Ok agli interventi sull'area giochi di parco 2 Giugno

Ok al prolugamento del giardino intitolato all'attivista Monica Dal Maso, in via Kennedy al quartiere Poggiofranco. Il via libera del Consiglio del Municipio 2 è arrivato questa mattina, alla presenza del sindaco Antonio Decaro.

La delibera, frutto del lavoro della Commissione speciale istituita nel 2021 proprio al fine di valutare “il recupero e la valorizzazione di aree a verde e immobili pubblici, la ricerca e la collocazione di arredi urbani innovativi”, prevede il completamento del camminamento esistente, con l’installazione del relativo impianto di illuminazione, la realizzazione di un’altra area giochi per bambini e il posizionamento di nuove panchine. Si tratta di un progetto particolarmente atteso dai residenti, del valore complessivo di 200mila euro circa, la cui esecuzione dovrebbe richiedere tempi brevi.



Il presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone esprime grande soddisfazione per tale delibera, frutto di un attento lavoro da parte della Commissione speciale, evidenziando la particolare importanza della presenza del sindaco Decaro al Consiglio odierno.

Con la stessa delibera, il Municipio II ha anche approvato alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani in diverse aree pubbliche del territorio, a cominciare dal rinnovamento dell’area giochi di parco 2 Giugno (lato via Jacini) che presenta segni di degrado per quanto riguarda il tappeto antitrauma, ormai danneggiato, nonché la sostituzione di alcune giostrine vandalizzate. Tra gli altri interventi in delibera (da realizzare con fondi propri del Municipio 2), il rifacimento dell’impianto di illuminazione nel giardino degli Aquiloni, in via Devitofrancesco, con interventi di manutenzione su alcuni arredi danneggiati (in particolare i tavoli in pietra) e ripristino delle pareti deturpate, oltre alla realizzazione di un’area di sguinzagliamento per cani; la modifica della viabilità circostante il giardino intitolato a Damiano Russo, in via Bartolo, con la pedonalizzazione di un tratto di via Santi Cirillo e Metodio, in modo da concentrare in questo spazio all’aperto una serie di iniziative di iniziative artistiche e culturali, prevedendo a tal fine anche l’installazione di un palco fisso; l’incremento dei cestini portarifiuti ancorati al suolo nella piazzetta dei Papi. Le nuove giostrine da installare saranno tutte inclusive, quindi utilizzabili anche da bambini con disabilità motorie, e nelle diverse aree individuate sono stati previsti anche arredi per la raccolta differenziata dei rifiuti sul modello dei “cestini mangia plastica” e di posacenere.