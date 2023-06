Quando un incrocio diventa un incubo, il caso di via Escrivà e Camillo Rosalba: "Code e automobilisti infuriati"

Auto in coda, conducenti che perdono la pazienza e tempo perso in macchina: il nuovo assetto stradale del quartiere Poggiofranco di Bari,a seguito della nuova rotatoria che interseca via Escrivà, via Mazzitelli e via Matarrese, con afflusso dei veicoli dall'asse Nord-Sud, continua a generare segnalazioni da parte dei cittadini, per l'incremento notevole del traffico in entrata nel quartiere. Un rondò che rientra nel grande progetto di riqualificazione della viabilità della zona, denominato 'Strade nuove', per il quale si sta ridisegnando l'intero sistema di strade dopo la chiusura del passaggio a livello Fal di via delle Murge. Novità non ancora pienamente digerite dagli automobilisti nonostante siano ormai presenti da diversi mesi.

Il 'punto caldo' è proprio l'incrocio tra via Escrivà e via Camillo Rosalba. In precedenza si trattava di una strada a senso unico (con accesso da via Rosalba). L'apertura del rondò l'ha resa a doppia circolazione con inevitabili conseguenze per il traffico, specie nell'ora di punta, quando c'è una concentrazione maggiore di auto e pullman.

L'argomento è stato trattato nel corso dell'ultimo Question Time in Consiglio comunale con un botta e risposta tra il capogruppo Pd e coordinatore della Maggioranza, Marco Bronzini, e l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso.

Bronzini ha spiegato che la coda su via Camillo Rosalba è ormai "insostenibile" e una soluzione potrebbe essere quella di una 'bretella' per evitare di concentrare le auto in un punto. Per la strada aggiuntiva, però, servirebbero un esproprio e, ovviamente, del tempo. Un'altra possibilità, invece, potrebbe arrivare da una rimodulazione delle luci rosse e verde dei vari semafori, adattandole in maniera ancor più efficiente alle esigenze del traffico.

L'assessore Galasso ha confermato che i tecnici comunali hanno già effettuato verifiche: "Quell'incrocio - ha detto - meriterà la realizzazione di una rotatoria. Mantenere la monodirezionalità significava far fare un giro enorme ai veicoli, quindi non era possibile. Chiederemo ai tecnici di effettuare ulteriori analisi per vedere se ci sono margini di miglioramento. E' ovviamente nell'interesse generale trovare una regolazione che vada bene per le esigenze di tutti".