"Auto che sfrecciano" e rischi per i pedoni: un semaforo con rilevatore di velocità su viale Gandhi a Poggiofranco

Un semaforo a chiamata per scongiurare auto che sfrecciano a pochi passi da una scuola: è quanto il Comune di Bari intende installare nei prossimi mesi su viale Gandhi, in corrispondenza dell'istituto Tauro nel quartiere Poggiofranco.

Da tempo i residenti chiedevano di rendere meno pericoloso l'attraversamento dei ragazzi e, più in generale, di rallentare un po' il traffico in una strada molto larga in passato teatro anche di incidenti mortali. Il caso è stato posto ieri, nel corso del Question Time in Comune, dal consigliere dei Popolari per Bari Pasquale Magrone.

Il progetto, ha spiegato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, è inserito nel "piano triennale delle opere pubbliche. Sarà installato un semafoto a chiamata e con rilevamento elettronico della velocità". Una soluzione simile a quella adottata sul lungomare cittadino, all'altezza della Caserma Bergia dei Carabinieri. Lì, infatti, è stato collocato uno stop semaforico con un rilevatore che al superamento dei 50 km/h da parte di un'auto nelle vicinanze, fa scattare il rosso: "Su viale Gandhi - dice Galasso - faremo la stessa cosa anche perchè in corrispondenza della Tauro c'è necessità di attraversare da parte degli studenti e dei genitori". Il semaforo, inoltre, sarà dotato di un pulsante affinché i pedoni possano chiamare il verde. L'intenzione del Comune è quella di completare l'intervento entro l'estate.