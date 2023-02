Un laboratorio itinerante dedicato alla promozione delle materie scientifiche: è partito da Bari il viaggio del Polibus

È partito stamattina da Bari il tour della prima edizione del Polibus: il progetto del laboratorio itinerante che viaggia tra Puglia e Basilicata, è organizzato dal Politecnico di Bari, in collaborazione con in collaborazione con ScuolAttiva, onlus impegnata nel contrasto alla povertà educativa, e l'azienda di trasporti Itabus. L'iniziativa ha come obiettivo il contrasto all'abbandono universitario e la promozione dello studio delle materie Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Il bus itinerante da 75 posti porterà a bordo tre laboratori mobili e l'intero spazio superiore dedicato all'orientamento alla scelta universitaria.

Nel primo laboratorio, presente nel bus, gli studenti potranno sfidarsi nella costruzione di una struttura che sia la più alta possibile ma che sappia reggere le vibrazioni di un terremoto simulato. Per costruirla avranno a disposizione i pezzi del kit Lego Technic e la loro inventiva dovrà trovare soluzioni utili a mantenere intatta il più possibile la propria costruzione.

Il secondo sarà un laboratorio di Intelligenza Artificiale che dovrà essere 'addestrata' al riconoscimento di differenti immagini e stimoli fisici, anche con l’uso di appositi sensori che registreranno movimenti di persone ed oggetti.

Il terzo laboratorio, metterà in luce le potenzialità della Realtà Aumentata al servizio della pratica professionalizzante in ambito ingegneristico ed architettonico. Con l’uso di visori per la realtà virtuale sarà proposta una passeggiata

interattiva che immergerà le ragazze ed i ragazzi in un percorso di scoperta di tecniche e tecnologie arricchito da spiegazioni su quello che vedono.

È previsto, inoltre, un quarto laboratorio, nelle sedi delle scuole del tour, che porterà alla scoperta di Thymio, un robot educativo sul quale verrà svolta un’attività di reverse engineering (ingegneria inversa) e di applicazione del metodo scientifico.

Il tour del Polibus macinerà oltre mille chilometri, si affaccerà nelle piazze e nelle scuole di 9 città: durante il suo percorso, che durerà fino al 27 febbraio, farà tappa a Terlizzi, Molfetta, Barletta, Lucera, Matera, Policoro, Taranto e Brindisi. Saranno coinvolti 1500 studenti di 11 scuole superiori.

Al varo dell'iniziativa, questa mattina, hanno partecipato circa 300 studenti. "In Italia - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - ci sono tre Politecnici. E, scusandomi con Torino e Milano, mi chiedo: ma perché chi vive nella terra più bella del mondo, almeno per me, dovrebbe andare a studiare in un altro posto, quando c’è un Politecnico che vanta aspettative di occupazione che sono le più rapide dopo la laurea che e si possano immaginare? Perché non sfidare i luoghi comuni sul Mezzogiorno e provare a studiare, a collegarsi col sistema imprenditoriale e con le istituzioni? Il Politecnico di Bari e la Regione Puglia sono quasi un corpo unico, come tutte le università pugliesi. E questa sfida, è la sfida di un bus, secondo il famoso proverbio pugliese che dice: chi vuole va, chi non vuole manda un altro".

"Quest'anno - ha commentato il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino - abbiamo pensato di fare orientamento in modo diverso, con un bus attrezzato per far toccare con mano la tecnologia ai nostri ragazzi. Saremo nelle piazze e scuole di Puglia e Basilicata. La scienza e la tecnologia non sono aride. Esse intersecheranno tutte le professioni del futuro. Non ci sarà un mestiere del futuro che non sarà intersecato dal digitale o dalla tecnologia".