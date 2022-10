Training prenatale per le future mamme: al Policlinico di Bari un corso con 10 docenti multidisciplinari

Dieci docenti per un training prenatale indirizzato alle future mamme e organizzato dal Policlinico di Bari. Il corso, che partirà dal prossimo 2 novembre, vedrà 'in cattedra' ginecologi, ostetriche, neonatologi e anestesisti e si articolerà in sette lezioni sulle nozioni base per affrontare i nove mesi in serenità.

I docenti si soffermeranno in particolare sugli argomenti più sentiti dalle donne durante la gravidanza: dall’alimentazione corretta da seguire alla respirazione per affrontare il travaglio, dall’allattamento del neonato all’importanza delle vaccinazioni in gravidanza, dai vantaggi della partoanalgesia agli esercizi di training autogeno fino alle indicazioni pratiche sugli acquisti da fare per riempire la valigia parto da portare in ospedale.

A svolgere le lezioni ci saranno i professionisti qualificati dell’ospedale universitario: la dottoressa Nicoletta Vurro (ginecologa) responsabile e coordinatrice unica del training prenatale, autorizzato dal direttore dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Bari prof. Ettore Cicinelli, Daniela Brucoli (ostetrica), Maria Marziliana (referente del blocco parto), Alessandro Grassi (neonatologo), Fernanda Leo (direttrice delle attività didattiche e di tirocinio del Corso di laurea in Ostetricia), Francesca Ruoto (ostetrica), Massimo Marucci (anestesista), le professoresse Antonella Vimercati (ginecologa) e Mariella Baldassarre (neonatologa).

Per iscriversi è sufficiente la prenotazione tramite il Cup di Ginecologia muniti di impegnativa del medico di base per "training prenatale, codice 51561". Si tratta, infatti, di una prestazione sanitaria erogata dal Policlinico di Bari per la quale, ad eccezione di chi ne è esente, basta semplicemente pagare il ticket.