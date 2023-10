Medici del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari multati per troppi straordinari Covid: sospeso il procedimento sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sospeso il procedimento su alcuni medici del Policlinico di Bari, multati per aver lavorato oltre il limite consentito nel periodo della pandemia di Covid. Lo riporta l'agenzia AdnKronos. Questa mattina, sulla vicenda, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha avuto in colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha riferito delle attività in corso.

L’azione ispettiva esercitata, spiega una nota del Ministero del Lavoro, era stata avviata dall’Ispettorato territoriale a seguito delle segnalazioni effettuate da un’associazione sindacale autonoma. Il direttore del Pronto Soccorso del Policlinico, Vito Procacci, attraverso una lettera al Capo dello Stato, aveva neu giorni scorsi sottolineato i mancati riposi e il superamento degli orari massimi di lavoro del personale medico durante il 2021.

L’Ispettorato procederà, nei prossimi giorni, a ulteriori approfondimenti per valutare l’annullamento delle sanzioni comminate. La ministra Calderone incontrerà il 24 ottobre al ministero il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli. Sulla questione, nei prossimi giorni, sarà anche presentata una mozione in Consiglio regionale pugliese dall'esponente della Lega, Fabio Romito.

L'assessore Palese: "Enorme gratitudine al Capo dello Stato"

In merito alla sospensione è intervenuto l'assessore pugliese alla Salute, Rocco Palese: “Non si può che esprimere enorme gratitudine al Capo dello Stato - dice in una nota - per la consueta sensibilitá dimostrata anche in questa situazione e grande soddisfazione per la sospensione dei procedimenti nei confronti dei medici multati per aver lavorato troppo nel periodo dell’emergenza Covid. E’ assurdo - aggiunge - che la burocrazia abbia tentato di trasformare i medici da eroi dell’emergenza Covid in trasgressori. La Regione Puglia vigilerá sulla sospensione e sul prosieguo di questo grave ed ingiusto paradosso burocratico.Non si comprende come sia potuto accadere che, nonostante la dichiarazione di emergenza da parte del Governo per tutto il periodo della pandemia, siano stati stati assunti provvedimenti che sembravano compatibili con situazioni ordinarie. In quel periodo tutti i medici ed il personale sanitario hanno lavorato notte e giorno affrontando una emergenza imprevista, imprevedibile e sconosciuta ed avendo come unico pensiero quello di salvare vite, non certo quello di guardare l’orologio per rispettare gli orari. Mi auguro che, dopo la decisione della sospensione si arrivi all’annullamento delle sanzioni e che tutti gli organi di competenza tengano conto della straordinarietà e della imprevedibilità di quelle situazioni imprevedibili e decidano di conseguenza".

Per il dg del Policlinico Giovanni Migliore, "ha prevalso il buon senso. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - spiega Migliore secondo quanto scrive Adn Kronos - per l’attenzione e la sensibilità dimostrata al caso sollevato dal direttore del nostro pronto soccorso e la Ministra Marina Calderone che si è subito attivata. Abbiamo negli ultimi anni attraversato uno dei momenti più difficili per la sanità pubblica del nostro paese. Ne siamo usciti insieme, grazie all’impegno instancabile dei medici, degli operatori sanitari e alla flessibilità dimostrata dalle direzioni per adattare l’organizzazione degli ospedali al mutare dello scenario pandemico. Queste sanzioni sono assolutamente ingiuste”.

(aggiornato alle 15.18)