Attivata la banda larga, il Policlinico è il primo ospedale d'Italia con internet ultraveloce

Si sono conclusi i collaudi e la rete a banda larga, realizzata nell’ambito del progetto Sanità Connessa finanziata dal Pnrr, è già operativa. "Il Policlinico di Bari è la prima struttura sanitaria pubblica d’Italia con connessione ultraveloce ad internet", comunica il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Il progetto tecnico è stato realizzato in sinergia tra Infratel Italia spa, Regione Puglia, la società in-house regionale InnovaPugliaSpA, il Policlinico di Bari e Vodafone.

L'attivazione delle reti ultraveloci al Policlinico di Bari e all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII rientrano all’interno dei lavori previsti dal Piano Sanità Connessa, uno dei cinque piani operativi dell’Investimento 'Reti ultraveloci e 5G' del Pnrr, gestito da Infratel Italia sulla base della convenzione operativa con il Dipartimento per la trasformazione digitale e aggiudicato a Vodafone Italia.

L’obiettivo del Piano Sanità Connessa è fornire servizi di connettività a banda ultralarga alle strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio nazionale, con una velocità compresa tra uno e dieci gigabit al secondo (Gbit/s) in base alla tipologia delle strutture collegate, dagli ambulatori ai grandi Poli ospedalieri. Il Piano è suddiviso in otto Lotti e prevede un investimento complessivo pari a circa 315 milioni di euro. Oltre all’attivazione delle reti ultraveloci, le strutture sanitarie interessate dagli interventi potranno godere, per almeno cinque anni, dell’accesso gratuito alla rete con banda minima garantita e servizi di assistenza tecnica continua.

I prossimi passaggi strategici prevedono il completamento della connettività ultraveloce nelle oltre 500 strutture sanitarie pugliesi, tra ambulatori, ospedali e Direzioni Generali, sfruttando l'esperienza e il know-how acquisiti durante questa fase iniziale.

"Il raggiungimento di questo risultato, il primo per il Progetto Sanità Connessa - sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - attesta ancora una volta l’impegno che la Puglia sta profondendo per la realizzazione del Pnrr, conferma che quando la sinergia fra le istituzioni funziona, i risultati si vedono e sono tangibili. Il progetto è particolarmente strategico per tutto il sistema regionale in quanto costituisce un fattore decisivo per l'innovazione del sistema di connettività delle aziende sanitarie in termini di: efficienza, riduzione dei costi organizzativi dei servizi, migliore qualità dei servizi ai cittadini".

"È un grande risultato quello che abbiamo conseguito in Puglia prima in Italia - dichiara l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - un risultato reso possibile dal grande lavoro di squadra delle strutture del Dipartimento Salute, unitamente ad Innovapuglia, all’Aou Policlinico di Bari per assicurare alle nostre strutture sanitarie la connettività con velocità simmetriche, di almeno un Gbps e fino a 10 Gbps. Sembrava irrealizzabile se si pensa che il progetto operativo è partito a settembre 2022, a meno di un anno è stata potenziata la rete di un’azienda strategica per tutto il mezzogiorno. Plaudo per questo anche al lavoro del fornitore affidatario del lotto Puglia".

Il Direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, nel ringraziare Infratel Italia, società che a livello nazionale coordina il progetto nazionale, per la fattiva collaborazione afferma: "Grazie a questi interventi garantiremo la connettività a banda ultralarga a tutte le strutture sanitarie, agli ospedali e agli ambulatori in tutta la Regione. Abbiamo appena collegato l’Aou Policlinico, il progetto proseguirà nel corso del 2023 per le Asl di Foggia, Brindisi, Lecce, a seguire tutte le altre sotto lo stretto coordinamento della Regione".

"Miglioriamo la velocità di connessione tra il Policlinico e il Giovanni XXIII di dieci volte con un vantaggio per tutta l’azienda - commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - Siamo orgogliosi di aver conseguito questo obiettivo per primi in Italia e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito: il nostro ufficio Itc e tutti i partner istituzionali e tecnologici, per il loro impegno nel promuovere l'innovazione e l'adozione delle tecnologie digitali nella sanità. La connettività ultraveloce contribuirà a migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari elettronici nella nostra grande azienda ospedaliera".