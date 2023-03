Interventi mininvasivi per trattare l'ipertensione: al Policlinico di Bari la procedura Tips con il nuovo angiografo

Una procedura di radiologia interventistica avanzata per ridurre l’ipertensione della vena porta, ovvero la vena deputata al trasporto del sangue refluo al fegato dalla maggior parte degli organi addominali: è quanto viene applicato nel Policlinico di Bari grazie al nuovo angiografo monoplanare con arco a C entrato in funzione nelle scorse settimane.

La procedura in questione si chiama Tips (Transjugular intrahepatic portosystemic shunt - Shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare) e l'intervento consiste nella creazione di un ‘by-pass artificiale’ all'interno del fegato per stabilire una comunicazione tra il circolo venoso portale e il circolo venoso sistemico. Grazie al nuovo angiografo è possibile eseguire questa procedura in modo mini invasivo, per trattare l’ipertensione portale ed in particolare alcune delle sue complicanze come i sanguinamenti gastrointestinali da varici esofagee o l'accumulo di liquido in addome (ascite). Con la collaborazione tra la radiologia, diretta dal professor Amato Antonio Stabile Ianora, e la gastroenterologia, diretta da prof. Alfredo Di Leo, sono state già effettuate circa da inizio anno 12 TIPS. In passato, procedure analoghe di shunt venoso porto-sistemico venivano eseguite esclusivamente mediante intervento chirurgico, con elevati rischi di complicanze intra e post-operatorie.