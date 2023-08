Ernia diaframmatica diagnosticata dopo la nascita: bimba barese operata con successo al Policlinico di Foggia

Una neonata originaria della provincia di Bari è stata sottoposta, con successo, a un intervento per un'ermia diaframmatica sinistra. Ad effettuare l'operazione è stato il team di Neonatologia e Terapia Intensiva del Policlinico di Foggia.

La bambina, che alla nascita pesava 3,380 kg, è stata trasferita con l'ausilio del Servizio di Trasporto ed Emergenza Neonatale del Policlinico di Foggia per un lieve distress respiratorio.

Durante il trasporto, per il deteriorarsi delle condizioni cliniche, la piccola è stata intubata e appena giunta nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva, diretta dal dottor Gianfranco Maffei, le è stata diagnosticata una voluminosa ernia diaframmatica sinistra. Si tratta di una patologia grave che, per una incompleta formazione del diaframma, porta al dislocamento dei visceri addominali nell’emitorace sinistro.

Dopo l’iniziale stabilizzazione, periodo critico per tale patologia, la piccola è stata condotta in sala operatoria. L’intervento è stato eseguito dai colleghi della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Pediatrica, diretta dalla dottoressa Maria Nobili, coadiuvati dagli anestesisti della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla professoressa Gilda Cinella e dal neonatologo dottor Gianfranco Maffei. Già all’uscita dalla sala operatoria, dopo appena tre ore, la neonata era in buone condizioni, sia pure assistita da un punto di vista ventilatorio e farmacologico. A soli 4 giorni dall’intervento la piccola si alimenta e respira autonomamente.