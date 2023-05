Copertine lavorate a maglia per i piccoli guerrieri della Terapia intensiva neonatale: al Policlinico il dono per la Festa della mamma

Copertine coloratissime, cappellini e dudu ispirati alle sfumature della primavera per i 'piccoli guerrieri' della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. E' il dono fatto ai piccoli nati prematuri ricoverati del reparto dall'associazione 'Cuore di Maglia' di Ostuni, che ha così rinnovato, in occasione della Festa della mamma, un'iniziativa già promossa in passato.

Gli scatti dei piccoli nati avvolti dalle morbide creazioni realizzate a maglia sono stati condivisi dal Policlinico di Bari sulla propria pagina Instagram, con i ringraziamenti all'associazione e una dedica speciale per le mamme: "Celebriamo l'amore delle mamme nell'unità di terapia intensiva neonatale. La loro forza, dedizione e amore infinito sono una fonte di ispirazione".