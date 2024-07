Dai parcheggi cittadini in spiaggia con il bus navetta: a Polignano parte il servizio per la stagione estiva

Un bus navetta per collegare le principali aree di sosta cittadine con alcune delle spiagge di Polignano. E' il servizio da ieri attivo nella cittadina del Barese, a disposizione di residenti (con un ticket agevolato) e turisti.

Il collegamento, realizzato in collaborazione con Gestopark, prevede, tra le fermate, anche una in corrispondenza della stazione ferroviaria, per poi raggiungere il porto turistico, San Giovanni e San Vito. "Un'alternativa per poter andare al mare in maniera più sostenibile, senza utilizzare la propria auto", commenta il sindaco di Polignano, Vito Carrieri.