'Doppia laurea' in Ingegneria meccanica, accordo tra Politecnico di Bari e Università di Valona per il 'double degree'

Il Politecnico di Bari rafforza la cooperazione con l'Albania. Nei giorni scorsi, è stato infatti siglato un nuovo accordo con l'Università di Valona “Ismail Qemali”. Le intese riguardano il “double degree”, il doppio riconoscimento, della laurea triennale in Ingegneria Meccanica rilasciata dalle due università.

Il “double degree” è un percorso di laurea che offre la possibilità di studiare all’estero, in questo caso a Bari per gli studenti albanesi e a Valona per gli studenti italiani, conseguendo due titoli: uno in Italia e uno Albania. Entrambi i titoli sono riconosciuti al termine del percorso dalle due università. L'iniziativa riveste particolare importanza soprattutto per gli studenti albanesi. Al corso di studi in Ingegneria Meccanica, con il “double degree”, potranno partecipare gli studenti iscritti regolarmente nel proprio ateneo. Due bandi distinti, italiano e albanese, selezionerà gli studenti che vorranno percorrere il “double degree” nell'ateneo ospitante. Qui gli studenti, parificati agli altri colleghi di quell'università, seguiranno le lezioni e sosterranno i relativi esami, esclusivamente in lingua inglese.

Il conseguimento della laurea triennale consentirà agli studenti di proseguire gli studi per la laurea magistrale. I neolaureati albanesi, in particolare, potranno scegliere di continuare al Poliba oppure in altra università italiana o dell'Unione Europea. Ciò è una opportunità non da poco. Il riconoscimento del titolo di studio da parte del Politecnico infatti, consente la validità del titolo in alcuni stati dell'Unione e se iscritti al Poliba, l'accesso anche a quelle università extra europee con le quali il Politecnico ha accordi in corso. Questi potranno costituire una opportunità anche per i neolaureati italiani: la presenza stanziale in Albania, la conoscenza di quella realtà, ricca di potenzialità di sviluppo può offrire una chiave di sviluppo professionale e/o imprenditoriale.

Parole di elogio e di ringraziamento al lavoro svolto sono state pronunciate dal Rettore dell'Università di Valona “Ismail Qemali”, prof. Roland Zisi e dal prof. Arjan Vasjari, Console Generale della Repubblica d'Albania a Bari al Rettore del Politecnico, prof. Francesco Cupertino. “Questa è una giornata storica per l'Albania e per l'Università di Valona”, ha tenuto a precisare il Rettore, Risi. Presenti anche il prof. Enkeleint Mechili, vice Rettore dell'Università di Valona e per la Regione Puglia, è intervenuto l'Assessore alla Formazione, Lavoro, Università, Sebastiano Leo.

Folta la delegazione presente del Politecnico: dalla prorettrice, Loredana Ficarelli, al Direttore del Dipartimento di “Eccellenza” di Ingegneria Meccanica, Matematica, Management, Giuseppe Carbone (che coordinerà l'intero progetto didattico del “double degree”), alla delegata al Placement e comunicazione, Mariangela Turchiarulo, ai docenti, Franco Defilippis, Umberto Panniello.

“L'iniziativa – ha sottolineato il Rettore, Cupertino – primo “double degree” con l'Albania, insiste su un processo strategico di internazionalizzazione messo in atto dal Politecnico. Aspiriamo, con le nostre caratteristiche riconosciute in Italia e all'estero, di diventare riferimento scientifico e di formazione per i paesi del Mediterraneo. L'accordo – continua – apre nuove piste e declinazioni di collaborazione che potranno essere messe in atto di comune accordo attraverso l'Università di Valona: dall'ingegneria industriale a quella navale, all'architettura, all'urbanistica, solo per citarne alcune”.

A conclusione dell'incontro il Rettore dell'Università di Valona, Roland Zisi, ha invitato il Rettore, Francesco Cupertino in Albania per una riunione operativa sugli accordi sottoscritti, ma anche per individuare ulteriori iniziative.