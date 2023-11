Nell'ex caserma Magrone nuovi spazi per il Politecnico di Bari: arriva l'accordo per la riqualificazione

L'area ormai abbandonata dell'ex caserma Magrone pronta a diventare la nuova 'casa' del Politecnico di Bari, trasformandosi in un 'Parco della ricerca e dell'innovazione'. Sarà firmato domani a Roma, nella sede dell'Agenzia del demanio, il protocollo di intesa che permetterà di riqualificare a trasformare l'area per mettere a disposizione dell'università barese nuove aule e laboratori. Il progetto, inoltre, prevede la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari, e di un parco aperto alla città.

Il documento sarà siglato da Agenzia del demanio, Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia (Adisu). Previsto anche l'intervento di Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca.

"L’atto ufficiale - spiega una nota del Politecnico - consentirà di dare concreta risposta ai fabbisogni della Pubblica Amministrazione, alle esigenze di aule e laboratori per il Politecnico di Bari, alla necessità di disporre di nuove residenze e alloggi universitari. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un parco aperto alla città, con aree verdi e strutture per la ricreazione e la socializzazione. Gli interventi sull’Ex Caserma Magrone si inseriscono in un ampio piano di rigenerazione urbana attraverso un programma di rifunzionalizzazione di beni immobili dello Stato poco o del tutto inutilizzati. Si calcola che dopo le riqualificazioni previste dell’area verde del Parco della Giustizia, della ex Caserma Magrone e dell’ex Ospedale Bonomo, la città di Bari potrà disporre di oltre 20 ettari di verde che costituiranno una importante connessione ecologica".