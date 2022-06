Il Politecnico di Bari inaugura l'anno accademico: "Primi in Italia per occupazione entro 5 anni dalla laurea magistrale"

La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina, è intervenuta questo pomeriggio a Bari per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 del Politecnico di Bari, svoltasi nell'auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, nel capoluogo pugliese.

La ministra ha commentato, a margine dell'appuntamento, i dati che confermano Poliba primo in Italia per occupazione a cinque anni dalla laurea magistrale, con il 96,5% di laureati che hanno trovato lavoro, secondo un report Almalaurea: "Ne sono molto contenta - dice -, fa giustizia a quello che già immaginavamo ma che ora anche i dati dimostrano". Lo riporta l'Ansa.

Perché questo Politecnico continui a crescere, ha detto la ministra, "deve continuare ad avere una reputazione sempre più alta, che già ha, i dati ultimi sull'occupazione lo dimostrano e anche i progetti che è riuscito a vincere nell'ambito del Pnrr per diventare punto di riferimento non solo della regione ma anche in Italia per la formazione. Inoltre io credo che il Politecnico abbia oggi la possibilità di lavorare sempre di più con l'impresa".