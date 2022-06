'Vocazione' alle lauree magistrali: il Politecnico di Bari primo ateneo del Sud Italia

Il Politecnico di Bari è il primo ateneo al Sud per 'vocazione' nelle lauree magistrali. E' quanto afferma una ricerca de 'Il Sole 24 Ore'. Poliba, classificato nella categoria intermedia, “ibride”, con coefficiente 0,96 (dato 2020-21), risulta il miglior ateneo del Meridione per propensione verso le lauree specialistiche.

"Le valutazioni de 'Il Sole 24 Ore” non sono di poco conto - spiega Poliba in una nota -. Si registra infatti una migrazione di studenti da ateneo ad ateneo secondo il doppio percorso di studio. Non sono pochi gli studenti che scelgono un ateneo su scala locale per un corso di laurea triennale e successivamente dopo la laurea si iscrivono ad altro ateneo per ottenere la laurea magistrale a beneficio del proprio curriculum. Lo studente infatti, che ha conseguito la laurea triennale e magistrale in due università diverse, si presenta sul mercato del lavoro a suo vantaggio, con l'ultimo titolo ricevuto da quella università più riconosciuta e con un brand superiore".