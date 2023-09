Il Politecnico di Bari premiato per la ricerca: è al primo posto in Italia, tredicesimo in Europa

Primo in Italia e tredicesimo in Europa: il Politecnico di Bari si aggiudica la palma per la migliore università nell'ambito della ricerca e della produttività. L'istituzione accademica barese è in testa alla classifica europea del Qs Ranking 2024, aggiudicandosi il primo posto nella categoria 'Pubblicazioni scientifiche per facoltà'.

A livello europeo l'ateneo barese è tredicesimo a livello europeo, superando tante realtà che, nella classifica generale (dove il Politecnico è 365esimo nel Vecchio continente e 556esimo su scala globale) sono dietro, cottenendo un punteggio di 92,2 su 100. A distanza di 4 posizioni c'è il Politecnico di Torino, al secondo posto in Italia.