Il 2023 della Polizia locale di Bari, crescono incidenti rilevati e sanzioni: "Grazie a nuovi agenti presenza rafforzata sul territorio"

Un'attività "a 360 gradi", caratterizzato da "una presenza costante sul territorio cittadino", che nel 2023 ha visto gli agenti della Polizia locale di Bari impegnati in una molteplicità di ambiti, dalla sicurezza stradale alla tutela ambientale, dai controlli in materia di illeciti amministrativi al lavoro di Polizia giudiziaria. A tracciare un bilancio dell'anno appena trascorso è stato questa mattina il comandante Michele Palumbo, nel corso di un evento organizzato nel Comando di via Aquilino nell'ambito delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono del Corpo.

"Quello del 2023 è un bilancio significativo", ha evidenziato Palumbo presentando i dati salienti del report. "Con l'assunzione di circa 170 nuove unità, che hanno compensato in parte anche il personale posto in quiescenza, siamo riusciti a intensificare i servizi della viabilità esterna". Una presenza sul territorio rafforzata, dunque, che si è tradotta anche in un aumento del numero delle sanzioni al Codice della Strada. Ma il 2023 ha visto anche un consistente impegno della Polizia locale di Bari sul fronte dell'infortunistica stradale, con un maggior numero di interventi anche su strade extraurbane nel territorio di competenza del Comune di Bari (come le statali 16, 100 e 96): nel complesso, gli incidenti rilevati dalla Locale sono stati 3386 (a fronte dei 2791 del 2022), di cui 11 mortali.

Sul fronte delle infrazioni al Codice della Strada rilevate, la maggior parte ha riguardato violazioni legate alla circolazione nei centri abitati (144.763), o alla sosta (divieto di fermata e di sosta dei veicoli 69673, arresto e sosta irregolare dei veicoli 9373). Consistente è stato anche il numero di contestazioni (oltre 2200) legate al mancato uso dei dispositivi per la sicurezza alla guida (come casco e cinture): "Un aspetto su cui la nostra attenzione è sempre alta", ha ricordato Palumbo. Altra 'nota dolente' l'uso dei telefonini alla guida, con quasi 1700 infrazioni rilevate. Sono state invece 473 le violazioni legate all'uso di monopattini, mentre un altro dato evidenziato è stato quello relativo ai veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, con 745 sanzioni nel 2023.

Tra le altre attività messe in rilievo da Palumbo, quelle legate ai 'posti di controllo traffico' messi in atto in alcune zone della città (con oltre 27mila controlli su conducenti eseguiti) e i controlli sull'autotrasporto nel territorio cittadino, con personale "professionalmente preparato", che vedono la Polizia locale impegnata in particolari punto di snodo caratterizzato dal transito di mezzi pesanti. E ancora, le attività di Polizia ambientale, con 215 sanzioni per violazioni di diverso tipo, dall'abbandono di rifiuti, al conferimento di rifiuti fuori orari, alla mancata raccolta differenziata da parte dei pubblici esercizi. Il comandante della Polizia locale si è soffermato anche sui controlli effettuati nei confronti della strutture ricettive, cresciute in maniera esponenziale di pari passo con lo sviluppo turistico della città. 680 le violazioni accertate nel 2023. "L'attenzione è alta - ha rimarcato Palumbo - affinché le regole siano rispettate, per garantire sia gli operatori che agiscono nel rispetto delle regole sia i clienti che soggiornano nelle strutture". Per quanto riguarda il Nucledo di Polizia giudiziaria, sono stati 21 gli arresti eseguiti e 480 le informative di reato a carico di persone note. Palumbo ha ricordato anche l'impegno del Nucleo Sorveglianza Scavi stradali, con 2253 controlli eseguiti nel 2023.

Nel corso dell'incontro di questa mattina, cui hanno partecipato anche l'assessore al Patrimonio e al Personale del Comune di Bari, Vito Lacoppola, e l'assessora alle Attività produttive Carla Palone, è stata anche presentata la campagna 'Siamo tutti pedoni', cui la Polizia Locale ha aderito, che vede come testimonial il musicista e attore barese Renato Ciardo. "E' una campagna che vuole puntare l'attenzione sulle 'città 30' - ha spiegato Palumbo - lanciata dal centro Antartide di Bologna e condivisa anche da Anci per richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di incrementare le aree di viabilità destinate a una velocità di scorrimento dei veicoli non superiore ai 30 km orari, per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada e dei pedoni in particolare".

La mattinata ha visto anche la consegna di una serie di encomi ad agenti della Polizia locale di Bari che si sono distinti in specifiche attività di servizio, come la partecipazione agli interventi delle Colonne Mobili di Protezione Civile in occasione delle emergenze in Emilia-Romagna e Toscana. "Due momenti impegnativi e molto significativi . ha ricordato il comandante Palumbo - che hanno richiesto sia sotto l'aspetto della logistica che dell'impegno sul territorio una professionalità degna di attenzione".