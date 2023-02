Il Comune dice sì alla modifica del regolamento di Polizia Mortuaria: "Norme più semplici e chiare"

La Giunta comunale di Bari ha approvato la delibera chemodifica il regolamento di Polizia Mortuaria. L'ultima stesura, dell'ottobre del 2015, ha evidenziato la necessità di essere rimodulata in alcuni istituti per rendere maggiormente fruibili i servizi disciplinati.

"Il provvedimento approvato oggi in Giunta - commenta l'assessore Vito Lacoppola - mira a semplificare le procedure amministrative con particolare riferimento a tutte le situazioni risalenti a un passato ormai lontano per cui risultano defunti sia i concessionari originari sia i loro eredi. Si tratta di un ulteriore passo compiuto da questa amministrazione in materia di servizi cimiteriali sulla scia di quanto realizzato con riferimento all’illuminazione votiva, all’ampliamento degli spazi cimiteriali e al riordino delle concessioni, che si concluderà con la realizzazione della seconda linea dell’impianto di cremazione. Per quanto il regolamento di Polizia Mortuaria possa apparire di scarso interesse, il suo aggiornamento è in verità un passaggio fondamentale per gestire la fase successiva al trapasso dei propri cari, rendendola più chiara e più semplice”.

In particolare, al di là delle norme prettamente procedurali riguardanti l’accreditamento delle imprese funebri e la verifica dei requisiti tecnici delle stesse, sul piano strettamente giuridico si è proceduto a un’interpretazione che meglio collocasse nel tempo il termine iniziale e la durata di concessioni antichissime, i cui atti sono difficile individuazione. L'articolo 50 (Concessione di aree) è stato modificato ai commi 4 e 5, nei quali si è stabilito che “Le concessioni rilasciate in data precedente all’approvazione del nuovo Regolamento, relative alle aree edificate (tumuli e cappelle), si intendono di durata novantanovennale, salva diversa disposizione presente nel documento di concessione, ove reperibile”.

Sempre in materia concessoria, nell’articolo 50 bis (Concessione di manufatti a sistema di tumulazione) si specifica che, a seguito di provvedimento di revoca, decadenza o rinuncia, i manufatti a sistema di tumulazione (tumuli, edicole, cappelle), rientrati nella disponibilità del Comune, potranno essere oggetto di nuova concessione previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, nel caso in cui gli istanti possiedano i requisiti indicati nello stesso articolo, con l’onere per gli aggiudicatari di provvedere a proprie cure e spese alla traslazione dei resti nel manufatto conferito in concessione senza oneri per l’amministrazione.vIl successivo articolo 51, che ribadisce la necessità di concedere loculi cimiteriali sono in occasione del decesso, regolamenta i singoli casi e requisiti in cui le stesse sepolture potranno essere concesse invece a soggetti in vita, in specifiche zone dei cimiteri di Bari ed ex frazioni, nel caso di ultrasettantenni residenti a Bari e privi di coniuge o parenti di primo grado che possano provvedere alla loro sepoltura.vAnche in questo caso, al fine di disciplinare la durata della concessione, il successivo comma 1 stabilisce che le concessioni di loculi grandi anteriori al regolamento approvato nel 2015 si intenderanno (in mancanza dell’atto) della durata massima di settant’anni.

Di rilevante modifica l’ultimo comma dello stesso articolo, che, con la medesima ratio, stabilisce che per le sepolture costruite da privati - i cui concessionari siano morti - gli oneri di manutenzione dei manufatti siano integralmente a carico dei soggetti che risultino - anche in qualità di eredi - proprietari degli stessi, anche se privi del diritto di sepoltura che, a sua volta, non può costituire oggetto di proprietà né, in nessun caso, può essere oggetto di disposizione inter vivos o mortis causa.