Polizie locali a corto di agenti, Decaro: "In prima linea accanto ai sindaci nella pandemia, ma con pochi operatori: problema da risolvere"

Il ringraziamento "per il lavoro svolto e per l'impegno quotidiano a favore delle nostre città", e allo stesso tempo una riflessione sulla carenza di organico attraversata, negli ultimi anni, dalle Polizie locali. Nel giorno di San Sebastiano, patrono del corpo, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, a rivolgere un grazie agli agenti "a nome di tutti sindaci italiani", mettendo in evidenza anche il tema della carenza di personale.

"Le ultime rilevazioni contano poco più di 49 mila agenti. Un numero che sembra alto ma invece è insufficiente rispetto al lavoro che devono svolgere", sottolinea Decaro, le cui parole sono riportate sulla pagina Fb di Anci. "Dal 2009 al 2020 i Comuni hanno perso circa diecimila operatori andati in pensione, senza avere la possibilità di programmare nuove assunzioni o stabilizzare quelli attuali", prosegue. "Eppure questi due anni proprio le Polizie locali sono state sempre in prima linea accanto ai sindaci nel contrasto e nel contenimento della pandemia. E hanno sempre operato con grande impegno ed efficacia, nonostante le difficoltà e la carenza di organici: un problema che dobbiamo risolvere, per rispetto degli operatori e dei cittadini che richiedono un sempre più forte presidio del territorio".