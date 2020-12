Salvarono automobilisti rimasti intrappolati durante il nubifragio: a Monopoli il riconoscimento del Comune per i poliziotti del commissariato

Una pergamena a riconoscimento "del coraggio, della dedizione e la professionalità dimostrata nel caso si un intervento espletato in ore notturne in località Capitolo il 6.8.2020 in cui a causa delle abbondanti e pericolose precipitazioni, diversi automobilisti erano rimasti intrappolati nelle proprie autovetture tra fango e acqua". Così questa mattina, a Monopoli, il sindaco Angelo Annese e il presidente del Consiglio comunale Luigi Colucci hanno voluto ringraziare i poliziotti del locale commissariato per "impegnati quotidianamente per garantire sicurezza all’intera comunità". Come avvenuto quella notte del 6 agosto, ma anche quotidianamente ancor più in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il presidente del Consiglio Comunale ha poi voluto sottolineare l’approccio umano dimostrato in più occasioni dagli agenti di Polizia di Monopoli, impegnanti a garantire la sicurezza dei cittadini e delle famiglie sul territorio come “angeli custodi”. Allo scambio di auguri, oltre ad una rappresentanza degli appartenenti del Commissariato, erano presenti il vice dirigente dell’Ufficio di P.S. Comm. Palmisano e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con il presidente Antonio Bucci.