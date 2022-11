Agente penitenziario aggredito da un detenuto nel carcere di Bari: "Situazione di emergenza, intervenga il Governo"

Un agente di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Bari, sarebbe stato aggredito da un detenuto. L'Osapp (il sindacato dei poliziotti penitenziari) ha spiegato, nelle parole raccolte dall'Agenzia Dire, che la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale per accertamenti dopo il colpo preso. Nella caduta, l'agente avrebbe urtato la testa.

"Quanto accaduto dimostra ancora una volta la totale e disastrosa disfunzionalità del sistema penitenziario e una persistente emergenza - ha dichiarato il segretario generale aggiunto Osapp, Pasquale Montesano - Chiediamo per l'ennesima volta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e alla nuova compagine di Governo di aprire non solo immediatamente un tavolo di confronto permanente, ma anche di dare consequenzialità agli annunci fatti per interventi immediati ed evitare ben più gravi conseguenze".