Verso il Polo bibliotecario regionale nell'ex Rossani: via libera della giunta, parte l'iter per il trasferimento

Con l'ok deliberato ieri dalla giunta regionale, parte l'iter per il trasferimento della Biblioteca del Consiglio regionale “Teca del Mediterraneo”, della Mediateca e dell’Ipsaic, finora ospitati in via Gentile e in via Zanardelli (in quest’ultimo caso, in affitto) nell'ex Caserma Rossani di Bari, dove prenderà forma il Polo bibliotecario regionale.

Nella giornata di ieri, la Giunta pugliese ha autorizzato la Sezione Sviluppo Innovazione Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad avviare l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso le porzioni immobiliari dell’ex “Caserma Rossani” e di assegnare a tale scopo risorse finanziarie per un importo complessivo pari a 130.000 euro.