A Santo Spirito arriva il polpo mangiaplastica: "La lotta ai cambiamenti climatici passa anche dalle nostre azioni"

Santo Spirito ha il suo 'polpo mangiaplastica': stamane, sul lungomare del borgo a nord di Bari, è stata collocata la struttura che servirà a sensibilizzare i cittadini al riciclo. L'iniziativa, presentata dall'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, è stata resa possibile anche da Retake Bari, da Vogliamo Santo Spirito Pulita e dal Municipio V.

"Il polpo - spiega Petruzzelli - aiuterà a sensibilizzare i cittadini sui danni causati dall'abbandono della plastica, in particolare in mare. La lotta ai cambiamenti climatici, infatti, passa anche dalle nostre azioni quotidiane. Ora spetta a noi averne cura e magari... non saltarci dentro" conclude l'assessore con riferimento a un episodio di vandalismo che ha portato alla distruzione di un pesce mangiaplastica posizionato sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.