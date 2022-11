Mattarella in visita Bari, chiuso il ponte Di Vagno: traffico in tilt a Japigia

Lunghe code di automobilisti disorientati in via Apulia, nel quartiere Japigia di Bari: la chiusura al traffico del ponte Di Vagno, decisa per motivi di sicurezza legati alla presenza del Presidente della Repubblica in città, ha congestionato le strade che conducono al lungomare. Gli uomini della Polizia Locale, dislocati in vari punti dell'area, stanno indirizzando il traffico nelle vie accessibili, fermando gli automobilisti che invece avrebbero voluto procedere sul ponte.

Non sono mancate discussioni: un uomo, fermo con la sua auto all'imbocco del ponte, ha richiesto con insistenza di procedere lungo la salita. La sua preoccupazione era legata alla figlia incinta che avrebbe dovuto essere prelevata in uno stabile nei pressi della zona di 'Pane e Pomodoro'. Gli agenti della Polizia Locale hanno fatto notare all'uomo che per ragioni di pubblica sicurezza il ponte non era aperto al traffico ed hanno indicato all'automobilista il percorso idoneo per raggiungere comunque la zona interessata. Il traffico è tornato gestibile grazie alle transenne posizionate all'angolo fra Peucetia e via Apulia dagli uomini della Polizia Locale.

Non sono solo le vie di Japigia sono protagoniste delle limitazioni al traffico disposte dalle Autorità Pubbliche per la gestione della sicurezza durante le celebrazioni della Festa delle Forze Armate: anche alcune vie del Murattiano e del Quartiere Madonella hanno subito restrizioni alla circolazione veicolare. È chiusa al traffico l'area del lungomare, teatro principale del cerimoniale.