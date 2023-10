I Pooh in concerto a Bari, il 'grazie' ai fan dopo la doppia data al Palaflorio: "Avete cantato come pochi"

Un doppio concerto in un Palaflorio gremito dai tanti fan che attendevano il momento da tempo. Mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre i Pooh hanno fatto tappa a Bari con il loro 'Amici per sempre live 2023'. Un ritorno sulle scene a sette anni dall'ultimo tour, che ha richiamato tantissimi supporter del gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. In scaletta, i brani più iconici della band, per un viaggio musicale di oltre tre ore, carico di energia e di emozioni: "Bari ha la voce di 100mila persone", uno dei post pubblicati sulla pagina ufficiale della band in occasione della prima delle due serate. E oggi, a conclusione della tappa barese, i Pooh hanno voluto ancora una volta ringraziare i fan, pubblicando sui social una foto che li ritrae sul palco con le musiciste dell'Alter Echo String Quartet, che accompagna la band in questo tour nazionale (tra loro, anche una barese doc, la violista Roberta Ardito, tornata nella sua Bari da Genova, dove vive, proprio per l'esibizione): "Grazie Bari, avete cantato come pochi", il messaggio della band.

(foto credit Luca Orfino - pagina Fb ufficiale Pooh)