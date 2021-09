Banca Popolare di Bari, il semestre si chiude con una perdita di 101 milioni. L'ad: "Su controllo costi e su ricavi primi segnali incoraggianti"

In lieve crescita gli impieghi. Pesano rettifiche sui crediti e accantonamento per l'adesione al piano di incentivazione all'esodo. L'ad Bergami: "Risultati come da piano"